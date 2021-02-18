В Кировской области «семерка» попала под трактор «Белорусс»

Авария произошла на 79-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе в Сунском районе легковой автомобиль столкнулся с трактором «Белорусс». Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В среду, 17 февраля, на 79-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 63-летний водитель ВАЗ-2107 протаранил трактор «Белорусс 82.1» под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате происшествия 70-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2107 получила травмы, - сообщили в ГИБДД. – Ее срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.