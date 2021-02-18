Кировские таксисты продолжают работать без лицензии

. За время проведения проверки специалисты обнаружили пятерых нарушителей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Министерство транспорта Кировской области совместно с сотрудниками ГИБДД продолжает проводить еженедельные рейды по соблюдению законодательства водителями легкового такси. Главная цель мероприятий - повысить безопасность на дорогах города.
Проверки проходят в разных частях областного центра. На текущей неделе рейды состоялись в микрорайоне Дружба и Юго-западном районе. За время проведения проверки специалисты обнаружили пятерых нарушителей.
В минтрансе сообщили, что у водителей отсутствовали цветографические схемы легкового такси. Кроме того, три перевозчика не имели лицензию, хотя машины имели характерные признаки такси.
- За отсутствия разрешения на перевозку пассажиров водители будут привлечены к ответственности по ч.7 ст. 12.5 КоАП, - прокомментировали в министерстве.
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