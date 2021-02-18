В Кирове внедрен новый сервис для пополнения баланса транспортных карт

Кировчане могут пополнить транспортные карты с помощью системы быстрых платежей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Использование транспортных карт набирает все большую популярность у жителей Кирова. С их помощью можно оплатить проезд в общественном транспорте, а учащиеся имеют возможность расплатиться ими в школьных столовых.

Для удобства держателей карт Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта и ООО «Электронный проездной» дали старт новому пилотному проекту. Благодаря ему жители города смогут вносить на карту денежные средства с помощью системы быстрых платежей.

- Данная система является сервисом Банка России и позволяет совершать мгновенные денежные переводы по номеру мобильного телефона, - пояснили в ЦДС. Для внесения денежных средств необходимо воспользоваться мобильным приложением, способным считывать QR – код.

QR-код (прикреплен к данному сообщению) размещен на официальном сайте, в группе социальной сети, а также напечатан на новых образцах транспортных карт.

После сканирования QR-кода нужно ввести номер карты, сумму для зачисления и перевести денежные средства.