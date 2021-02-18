Автомойка в Садаковском пойдет под снос

Собственнику выдали разрешение на постройку гаража, а он возвел автомойку. Фото: admkirov.ru

Автомойку в поселке Садаковском велели снести. Областной арбитражный суд признал постройку незаконной. Информацию об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иск подавала кировская мэрия, которая еще в 2008 году выдала компании «Сорм» разрешение на строительство гаража на 50 машино-мест. Проектную документацию по будущей постройке также утвердили. Появиться здание должно было по улице Московской, 52. Однако срок действия разрешения истек, а гаража так и не появилось. Вместо него отстроили автомойку. Причем владелец в творческом порыве чуть-чуть переборщил с размахом.

- Собственник вышел за границы принадлежащего ему участка, незаконно заняв часть муниципальной земли, предназначенной для размещения и эксплуатации котельной, и земли общего пользования. Это послужило основанием для обращения в Арбитражный суд, - сообщает Октябрьское теруправление.

Теперь собственнику автомойки поручено ее снести за свой счет. Сделать он это должен в течение месяца с момента вступления решения суда в силу.