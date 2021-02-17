Житель Опаринского района заплатил 2 млн рублей за незаконную вырубку леса

Лесоруб возместил причиненный им ущерб. Фото: epp.genproc.gov.ru

Житель Опаринского района в январе - феврале 2020 года совершил незаконную вырубку леса. Причиненный им ущерб составил 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Ведомство провело проверку случившегося и передало дело в суд, который обвинил мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Во время судебного заседания свою вину лесоруб признал. Он полностью возместил причиненный им ущерб еще до вынесения приговора.

Учитывая этот факт, а также то, что обвиняемый ранее не судим, ему назначено не самое суровое наказание: штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.