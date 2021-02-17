Житель Кирово-Чепецка пытался украсть с чужой карты 30 тысяч рублей

Потерпевший успел заблокировать свою банковскую карту Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Житель Кирово-Чепецка 12 октября 2020 года нашел чужую банковскую карту. Он решил оплатить ей алкоголь на сумму более тысячи рублей. Как сообщили в прокуратуре Кировской области, через какое-то время мужчина снова попытался воспользоваться чужой картой. Он планировал приобрести спиртное и лекарства на сумму 30 тысяч рублей.

Однако сделать это жителю не удалось. Банковская карта оказалась заблокирована по просьбе потерпевшего. Позднее в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Его признали виновным в попытке хищения. При этом суд учел, что он совершил преступление впервые и сотрудничал со следствием. В результате мужчине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.