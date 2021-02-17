Долгострой в Слободском будет сдан весной 2021 года

Проблемный дом будет сдан весной 2021 года. - kirovreg.ru

В Слободском завершают строительство проблемного дома, в котором часть квартир принадлежит дольщикам. Разрешение на строительство этого дома было получено еще в 2014 году. Но в 2018-м работы остановились и Минстрой в срочном порядке искал нового инвестора. Спустя два года строительство продолжилось. За эти 7 лет было продано 49 квартир из 70-ти запланированных. Сдача дома возможна уже весной 2021.

Стройку 17 февраля посетила с проверкой руководитель министерства строительства Кировской области Ирина Кислухина.

- В последний раз мы были на этом объекте в декабре, - рассказала и.о. министра. И вот сегодня, спустя два месяца, вновь посетили стройку. Работа значительно продвинулась, масштаб впечатляет. В дом подали тепло, подвели коммуникации, установили приборы учета, в местах общего пользования, в подъездах оштукатурили стены, пол выложили плиткой. Застройщик работает в рамках графика.

Представитель застройщика Дмитрий Скурихин в свою очередь добавил, что «на дом будет установлен автономный котел», а «в марте работы будут завершены».

Напомним, что в Кировской области проблемными признаны 32 объекта, по каждому из которых сейчас принимаются решения. Для мониторинга ситуации можно зайти на информационно-справочную систему «Достроим вместе». Там можно увидеть информацию о текущем этапе реализации объектов.