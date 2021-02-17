В Кирове «заминировали» молочный техникум

В полицию поступило сообщение о том, что в техникуме может находиться некое устройство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кировском техникуме молочной промышленности могли обнаружить взрывное устройство. На месте, разумеется, тут же появились все возможные спецслужбы. О происходящем в редакцию «Комсомолки» сообщил один из читателей.

- Какой-то дикий переполох около техникума на Ивана Попова. Полиция, МЧС, скорая. Пешеходов по тротуару со стороны техникума не пускают, - пишет нам очевидец. По его предположению, на остановке общественного транспорта возле образовательного учреждения либо в самом здании мог быть подозрительный предмет.

В пресс-службе УМВД по Кировской области «Комсомолке» сообщили, что в полицию поступило сообщение о возможном нахождении некоего устройства в здании техникума. По результатам проверки предметов, представляющих угрозу, не обнаружили.

Помимо того, бесхозную сумку нашли сегодня в ТЦ «Крым». Спецслужбы также прибыли на место, однако тревога оказалась ложной: в ней не оказалось ничего опасного.

Полиция просит кировчан быть внимательнее и не оставлять свои вещи без присмотра, чтобы не создавать неудобства ни себе, ни другим людям.