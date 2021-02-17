Департамент экономического развития и предпринимательства возглавит Евгений Рыбников

Евгений Валентинович Рыбников родился в 1970 году в городе Кирове. Фото: duma.mo-kirov.ru

В среду, 17 февраля, депутаты городской думы утвердили на должность начальника департамента экономического развития и предпринимательства Евгения Рыбников.

В ходе доклада кандидат на должность отметил, что на своем посту займется реализацией стратегии развития города, привлечением средств в бюджет муниципального образования и поддержкой предпринимателей.

- Евгений Валентинович хороший организатор, который имеет большой опыт на руководящих должностях, - охарактеризовал кандидата на пост начальника департамента экономического развития и предпринимательства глава администрации города Дмитрий Осипов. - Он также обладает необходимыми навыками и уровнем компетенции.

СПРАВКА «КП»

Евгений Валентинович Рыбников родился в 1970 году в городе Кирове. В 1993 году окончил Кировский политехнический институт. В 2001 и 2007 годах прошел профессиональную переподготовку по направлению государственное и муниципальное управление. С 1993 по 1995 год работал в коммерческих организациях, а с 1995 по 2005 год занимал различные должности в комитете по управлением имуществом в Кировской области.

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