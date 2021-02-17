Кировчанка выставила на продажу снег

Женщина продает снег литрами за 50 рублей. Фото: avito.ru

В нынешнее время, особенно с приходом Интернета в нашу жизнь, люди пытаются заработать на всем. Некоторые продают даже воздух в баночках - буквально. Некая предприимчивая кировчанка попыталась повторить этот подвиг и выставила на продажу... снег. Посреди зимы.

Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке. В нем лаконично значится: «Продам снег литрами. Состояние новое». И цена - 50 рублей. За один литр, видимо. Возможно, жители Чистых Прудов (а именно этот микрорайон указан в описании) уже устали от бесконечных сугробов под окнами и решили избавиться от них таким образом. Однако сейчас, после едва закончившихся бесконечных снегопадов, предложение, кажется, не будет пользоваться спросом.

К слову о наболевшем: снег из Кирова все еще продолжают вывозить. За минувшие сутки от завалов очистили 14 участков городских улиц. Подрядчики сейчас переключаются на второстепенные дороги, тропинки и тротуары, а также на расширение проезжих частей.