В Фаленском районе во время пожара погибла женщина

ЧП произошло 16 февраля в районе 7 часов на улице Южной.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Фаленском районе Кировской области пожар унес жизнь женщины. О происшествии сообщили в Зуевском межрайонном Следственном комитете.
ЧП произошло 16 февраля в районе 7 часов на улице Южной в селе Николаево. В результате пожара погибла 70-летняя хозяйка дома.
- По предварительным данным , причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.