В Фаленском районе во время пожара погибла женщина

ЧП произошло 16 февраля в районе 7 часов на улице Южной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Фаленском районе Кировской области пожар унес жизнь женщины. О происшествии сообщили в Зуевском межрайонном Следственном комитете.

ЧП произошло 16 февраля в районе 7 часов на улице Южной в селе Николаево. В результате пожара погибла 70-летняя хозяйка дома.

- По предварительным данным , причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.