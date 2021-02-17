В Вятских Полянах осудят мужчину, по чьей вине в пожаре погибла пенсионерка

Расследование уголовного дела завершено, его материалы направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области осудят жителя Вятских Полян, по чьей вине погибла пенсионерка. Как сообщает областной Следком, женщина задохнулась в дыму пожара, устроенного мужчиной.

Трагедия произошла 16 октября 2020 года в Вятских Полянах. 32-летний житель одной из квартир на улице Ленина, будучи пьяным в тот вечер, покурил перед сном и, не потушив сигарету, уснул. В итоге в квартире вспыхнул пожар, дым просочился в соседнюю квартиру. С виновником происшествия ничего не случилось, а вот его 76-летняя соседка задохнулась.

На мужчину завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Свою вину в случившемся он признал. Сейчас расследование завершено, материалы дела направили в суд. Вскоре жителю Вятских Полян придется ответить по закону за свою беспечность. По данной статье ему грозят исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.