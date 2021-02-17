Один пешеход погиб и двое пострадали: за минувшие сутки в Кировской области произошло два ДТП

Авария произошла на 2-ом км автодороги Журавли - Орлов. Фото: vk.com/gibdd43

В Орловском районе под колесами отечественной легковушки погиб пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 16 февраля, на 2-ом км автодороги Журавли - Орлов произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил пешехода. В результате происшествия 79-летний мужчина погиб.

Еще одно ДТП произошло в Нолинском районе. На 133-ем км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны 30-летний водитель Kia Sportage сбил двух пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

Авария произошла на 133-ем км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Фото: vk.com/gibdd43

- В результате происшествия 57-летняя женщина и 46-летний мужчина получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы.