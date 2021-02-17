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Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заразились 138 человек

В инфекционных стационарах лечатся менее 2500 пациентов
Ангелина Табрисова
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За сутки врачи выявили более сотни новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки врачи выявили более сотни новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 17 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 138 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 387 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 282. За минувшую неделю с 8 по 14 февраля в Кировской области от COVID-19 скончались шесть человек.

В госпиталях сейчас находятся 2477 жителей области, у 2076 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1875 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 401 пациента диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 114 заразившихся коронавирусом, 13 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5466 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3738 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошел 271 житель региона.