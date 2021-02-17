В Кирове будут выслеживать нарушителей правил парковки

Система будет фиксировать нарушения и передавать данные для назначения штрафов владельцам авто. Фото: admkirov.ru

В Кирове будут отслеживать любителей неправильной парковки. В работу запустили новый комплекс «Паркон». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Два таких комплекса закупили для фиксации нарушений остановки и стоянки машин на кировских улицах для теста. Сейчас они работают в штатном режиме, для них созданы маршруты, где стоят специальные дорожные знаки.

Принцип такой: маршрут вносится в систему, комплекс устанавливают в машину. Далее с его помощью фиксируются автомобили, припаркованные не по правилам. Данные передают сперва на предварительную работу, а после в центр автоматической регистрации административных правонарушений. Сейчас на проверке уже находятся несколько зафиксированных несоблюдений правил. Если их подтвердят, владельцы машин получат штрафы.

С помощью «Паркона» кировских водителей надеются убедить соблюдать ПДД, в особенности тех, кто бросает свою «ласточку» в местах вывоза снега, мешая работе спецтехники. Также автолюбителям напоминают, что за парковку машин в зоне действия запрещающих знаков положен штраф - 1500 рублей. За оставленное слишком близко к пешеходному переходу авто также грозит денежное наказание - от одной до пяти тысяч рублей.