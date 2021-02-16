В Кирове девятилетний ребенок впервые пошел в школу

Ребенок впервые пойдет в первый класс. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кирове отправили в первый класс девятилетнего ребенка. До этого мальчик никогда не посещал школу. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Этот факт выяснился после рейда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семья недавно переехала из другого района и планировала устроить ребенка в школу. Родители вместе с мальчиком даже проходили психолого-медико-педагогическую комиссию, однако не до конца. Сейчас девятилетний ребенок, отстающий в развитии, находится дома. Участники рейда поясняют, что родители не злоупотребляют алкоголем, у отца есть постоянная работа, а его мать - домохозяйка. Однако семья часто переезжает из района в район в поисках дешевого съемного жилья. Из-за этого наблюдать за ними сложно.

С родителями мальчика провели профилактическую работу. Семье помогли до конца пройти комиссию, а также устроить ребенка в школу. Теперь он впервые пойдет в первый класс.