Первенство России по альпинизму: 10 золотых медалей у кировских спортсменов

Соревнования проходили в течение трех дней - с 12 по 14 февраля - в городе Томске. Фото: kirovreg.ru

Кировские альпинисты стали лучшими на первенстве России. Соревнования проходили в течение трех дней - с 12 по 14 февраля - в городе Томске. Кировскую область представляли 23 ледолаза из двух спортивных школ олимпийского резерва.

В министерстве спорта и молодежной политики Кировской области сообщили, что кировским альпинистам удалось завоевать 10 золотых медалей. В дисциплинах «трудность» и «скорость».

- В возрастной группе 2003-2005 в скорости - золото и у юношей, и у девушек, - рассказала министр спорта и молодежной политики Анна Альминова. - В «трудности» наши спортсмены заняли весь пьедестал и у юношей, и у девушек в двух возрастных группах 2003-2005 и 2006-2008 годов рождения.

Кроме того, в младшей возрастной группе 2009-2010 Елизавета Русских стала абсолютной победительницей первенства России в двух дисциплинах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте