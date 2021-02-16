Предприятиям, загрязняющим воздух в Озерках, направили предостережения

В микрорайоне установили непрерывный мониторинг качества воздуха. Фото: admkirov.ru

Ситуацию с загрязнением воздуха в Озерках продолжают контролировать. Областное управление Роспотребнадзора мониторит качество атмосферы. По отчету надзорного ведомства, сейчас предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, удалось установить предприятия, которые и загрязняют воздух выбросами. Компаниям без проектов санитарно-защитных зон направили предостережения. Санэпидзаключения на данный момент получили организации «СТЭП ПЛЮС», «ТГП №3», «ТРАНСКОМ» (для группы предприятий «Прогресс», «Элемент-29», «Мет-Актив», «Альтернатива», «Транском», «Энерго»).

Ситуация в Озерках остается на постоянном контроле кировского управления Роспотребнадзора.