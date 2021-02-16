В Кирове составили график вывоза снега на ближайшие сутки

Снег с кировских улиц вывозят каждые сутки. Фото: admkirov.ru
С кировских улиц продолжают вывозить снег. Ближайшие сутки не станут исключением. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, работы проведут на 14 участках.
От завалов собираются очистить следующие территории:
- ул. Дерендяева (участок от ул. Профсоюзной до Розы Люксембург);
- ул. Упита;
- транспортная развязка в сл. Куртеевы;
- ул. Карла Маркса (участок от ул. Воровского до Комсомольской);
- ул. Володарского (участок от ул. Труда до Профсоюзной);
- ул. Дерендяева (участок от ул. Труда до Преображенской);
- ул. Сурикова (участок от ул. Калинина до Некрасова);
- ул. Калинина в районе дома №2;
- путепровод по ул. Ивана Попова с развязками;
- ул. Порошинская;
- ул. Ключевая;
- ул. Свободы (участок от ул. Блюхера до дома №170 по ул. Свободы);
- ул. Володарского (участок от ул. Блюхера до дома № 239);
- ул. Горбачева (участок от дома №40 до ул. Ленина).
Сейчас подрядчики основной упор в работе делают на расширение дорог - на многих из них невозможно разъехаться. Кроме того, проезд сильно затрудняют припаркованные машины. В том числе они мешают работе спецтехники при расчистке улиц.
Кировчан просят не оставлять автомобили на местах проведения работ. В противном случае их придется переместить либо эвакуировать.