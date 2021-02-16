В Кирове составили график вывоза снега на ближайшие сутки

Снег с кировских улиц вывозят каждые сутки. Фото: admkirov.ru

С кировских улиц продолжают вывозить снег. Ближайшие сутки не станут исключением. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, работы проведут на 14 участках.

От завалов собираются очистить следующие территории:

- ул. Дерендяева (участок от ул. Профсоюзной до Розы Люксембург);

- ул. Упита;

- транспортная развязка в сл. Куртеевы;

- ул. Карла Маркса (участок от ул. Воровского до Комсомольской);

- ул. Володарского (участок от ул. Труда до Профсоюзной);

- ул. Дерендяева (участок от ул. Труда до Преображенской);

- ул. Сурикова (участок от ул. Калинина до Некрасова);

- ул. Калинина в районе дома №2;

- путепровод по ул. Ивана Попова с развязками;

- ул. Порошинская;

- ул. Ключевая;

- ул. Свободы (участок от ул. Блюхера до дома №170 по ул. Свободы);

- ул. Володарского (участок от ул. Блюхера до дома № 239);

- ул. Горбачева (участок от дома №40 до ул. Ленина).

Сейчас подрядчики основной упор в работе делают на расширение дорог - на многих из них невозможно разъехаться. Кроме того, проезд сильно затрудняют припаркованные машины. В том числе они мешают работе спецтехники при расчистке улиц.

Кировчан просят не оставлять автомобили на местах проведения работ. В противном случае их придется переместить либо эвакуировать.