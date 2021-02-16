Свалку в Слободском могут рекультивировать уже в этом году

Свалка эксплуатировалась с 1961 по 2007 год. Фото: kirovreg

Свалку в Слободском включили в федеральный проект «Чистая страна». Благодаря чему она может быть рекультивирована уже в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской области.

Свалка эксплуатировалась с 1961 по 2007 год. Ее площадь составляет 6,7 га , а объем скопившихся отходов - 266,58 тыс. кубометров. В 2014 году было принято судебное решение о ее ликвидации, но из-за отсутствия бюджетных средств так и не было осуществлено.

Администрация города Слободского и областное министерство окружающей среды, составили проектную документацию по рекультивации данного объекта. Она предполагает два этапа: технический и биологический. Причём без вывоза мусора.

На выполнение всех работ необходимо 121,5 млн рублей. Сейчас региональное минстерство охраны окружающей среды подало заявку в Минприроды России на дополнительное финансирование за счет средств федерального бюджета. Ее должны рассмотреть в марте. Если решение будет принято, свалку начнут ликвидировать уже в текущем году.