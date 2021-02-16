Кировская полиция отдаст служебную овчарку в добрые руки

Новых хозяев ищут для немецкой овчарки по имени Алмаз. Фото: vk.com/mvd43

Кировская полиция разыскивает новых владельцев для служебной собаки. Жители региона могут стать хозяевами немецкой овчарки. Объявление разместило областное УМВД.

В соответствии с законом об ответственном обращении с животными служебных собак, которые больше не могут «работать», полагается передавать другим владельцам. Полиция регулярно обращается к кировчанам с объявлением о поиске нового дома для «отслуживших» псов. Сейчас для красавца по имени Алмаз ищутся владельцы, которые обеспечат животному достойную старость.

Жителям региона сообщают, что передача животных осуществляется как на платной, так и на безвозмездной основе. Если вы хотите получить верного четвероногого друга, всю информацию можно получить по телефону 57-66-04.