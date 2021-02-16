Многоквартирный дом в Вахрушах строят с техническими нарушениями

На объекте не завершено ограждение строительной площадки и монтаж бетонных блоков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Гостройнадзора продолжают контролировать строительство многоквартирных домов в Кировской области. Так, в январе инспекторы ведомства оценили работу по возведению жилого дома но улице Ленина, 2к в поселке Вахруши.

- Представители ведомства оценили выполнение строительно-монтажных работ на соответствие проектной документации, а также соблюдение требований законодательства в области строительства, - сообщил начальник управления Гостройнадзора Кировской области Игорь Трегубов.

Проверка выявила существенные нарушения. На объекте не завершено ограждение строительной площадки, не соблюдаются меры противопожарной безопасности. Кроме того, монтаж бетонных блоков в подвале не соответствует проекту.

Все нарушения были зафиксированы. Недобросовестному застройщику выдано предписание об устранении, выявленных нарушений. Копии актов проверки и предписания переданы в Слободскую межрайонную прокуратуру.