В Котельниче девушка отказалась от своего ребенка после получения пособия на него

Девушка оформила пособие на рождение ребенка, а после сдала его на попечение государства. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Котельниче осудили местную жительницу, родившую ребенка ради соцвыплаты. После получения денег она отказалась от своей дочери. Информацию передает областная прокуратура.

Так, 10 октября 2019 года 26-летняя девушка обратилась в городские органы соцзащиты с заявлением на пособие в связи с рождением ребенка. В тот же день ее просьбу одобрили, начав начисление денег. Девушка же спустя пять дней отказалась от новорожденной, передав ее в дом ребенка. Однако в органы соцзащиты, конечно, об этом не сообщила и продолжила получать пособие - незаконно. С октября 2019 по февраль 2020 года нерадивая мамаша получила «на содержание дочери» 90 тысяч рублей, которыми распорядилась как хотела.

Когда о незаконном обогащении прознали, девушку задержали. Ей вменили статью «мошенничество при получении соцвыплат». Суд назначил приговор: полтора года колонии общего режима. Кроме того, осужденная обязана вернуть потраченные 90 тысяч рублей.