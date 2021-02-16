Лубягинские активисты предлагают изменить часовой пояс в Кировской области

Спор о переводе времени в нашем регионе на час вперед идет уже давно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировские активисты предлагают вновь изменить часовой пояс в нашем регионе. В группе «Лубягино-NEWS» появился опрос жителей, который продлится до 28 февраля 2021 года.

Общественники считают, что Кировская область должна жить по «природному» времени - в часовом поясе МСК+1. В качестве аргументов - соседство с регионами, где время опережает московское на один-два часа и немалое расстояние до столицы.

- Наш регион по фактическому (физическому) времени опережает Москву на час (разница – 700 км на запад по долготе). То есть, говоря простым языком, в Кирове на час раньше рассвет и, соответственно, на час раньше закат, - пишут общественники.

Из плюсов отмечают продолжительность светового дня и синхронизацию с регионами ПФО. Из минусов - фактическое увеличение рабочего дня для офисных работников и небольшой дискомфорт для организма.

- В случае, если большинство голосующих выскажется за переход в новый часовой пояс, Инициативная группа «Лубягино» сделает все, для того, чтобы этот вопрос решить на уровне региона, - заявляют общественники.

Следует заметить, что данный вопрос поднимается не в первый раз и, судя по всему, не в последний. Кировчане во мнениях разделились: кто-то считает, что инициатива полезная, а кто-то - что общественникам нечем заняться.

Поучаствовать в опросе можно здесь.