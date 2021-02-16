В Киров пришли тридцатиградусные морозы

В районах области температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномальные снегопады сменились небывалыми морозами, которые уже успели побить рекорд 2017 года. Впервые за зиму термометры горожан показали отметку ниже 30 градусов. Так, минимальная температура во вторник, 16 февраля, составила минус 31 градус.

- Тридцатиградусных морозов в областном центре не было с января 2017 года, - сообщили в группе «Любительская Метеорология». - Тогда температура воздуха понижалась до -35,3..38.3 градусов.

Синоптики отмечают, что в конце недели существует вероятность вторжения еще более холодного воздуха с севера Сибири. В районах области температура воздуха может опуститься до минус 40 градусов.

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