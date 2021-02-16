Главная цель штаба - максимально оперативно информировать избирателей о том, как проходят выборы.
Фото: Олег УКЛАДОВ
По решению совета Общественной палаты (ОПКО) в Кировской области создан общественный штаб по наблюдению за выборами в 2021 году. В его состав вошли восемь членов ОПКО и восемь человек из числа экспертов и представителей некоммерческих организаций. Руководителем штаба назначена Марина Копырина, а заместителям Насими Назаров.
- Наша главная цель - максимально оперативно информировать избирателей о том, как проходят выборы, предупреждать нарушения, которые могу произойти в ходе выборов, - рассказала председатель Общественной палаты Кировской области Наталья Ивановна.
Для эффективной работы в составе штаба созданы несколько рабочих групп:
- Мониторинговая;
- Юридическая;
- Мобильная;
- Информационная;
- Группа подготовки и координации наблюдателей.
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