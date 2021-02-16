Главная цель штаба - максимально оперативно информировать избирателей о том, как проходят выборы. Фото: Олег УКЛАДОВ

По решению совета Общественной палаты (ОПКО) в Кировской области создан общественный штаб по наблюдению за выборами в 2021 году. В его состав вошли восемь членов ОПКО и восемь человек из числа экспертов и представителей некоммерческих организаций. Руководителем штаба назначена Марина Копырина, а заместителям Насими Назаров.

- Наша главная цель - максимально оперативно информировать избирателей о том, как проходят выборы, предупреждать нарушения, которые могу произойти в ходе выборов, - рассказала председатель Общественной палаты Кировской области Наталья Ивановна.

Для эффективной работы в составе штаба созданы несколько рабочих групп:

- Мониторинговая;

- Юридическая;

- Мобильная;

- Информационная;

- Группа подготовки и координации наблюдателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте