Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся более ста пациентов

В инфекционных стационарах сейчас находятся более 2500 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 16 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 132 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 243 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 281. За минувшую неделю с 8 по 14 февраля в Кировской области от COVID-19 скончались шесть человек.

В госпиталях сейчас находится 2551 житель области, у 2115 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1940 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 436 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 112 заразившихся коронавирусом, 14 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5448 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1678 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошли 294 жителя региона.