В пожаре под Кировом погибли два человека

Огонь вспыхнул в квартире на Кооперативной. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области пожар в жилом доме унес жизни двух человек. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Трагедия произошла 15 февраля около 19 часов в поселке Сидоровка. Огонь вспыхнул в квартире на Кооперативной. На место происшествия оперативно выехали пять пожарных расчетов. Спасателям удалось справиться с огнем в 21.04. При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела 70-летнего мужчины и его 64-летней сожительницы.

На место происшествия оперативно выехали пять пожарных расчетов. Фото: 43.mchs.gov.ru

- По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи назначили экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.