В ближайшие сутки с 13 участков кировских улиц вывезут снег

Город продолжают чистить от снежных завалов. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают вывозить снег с городских улиц. В ближайшие сутки от завалов очистят 13 участков. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, по графику запланировано вывезти снег со следующих мест:

- ул. Карла Маркса (участок от ул. Профсоюзной до Воровского);

- путепровод по ул. Воровского;

- ул. Менделеева (участок от Циолковского до ул. Московской);

- ул. Володарского (участок от ул. Московской до Труда);

- путепровод по ул. Московской;

- путепровод по ул. Ивана Попова;

- ул. Сурикова (участок от ул. Воровского до Калинина);

- ул. Азина (участок от ул. Карла Маркса до Дерендяева);

- ул. Пионерская;

- Слободской спуск;

- ул. Ключевая;

- ул. 65-летия Победы;

- ул. Горбачева (участок от ул. Казанской до ул. Спасской).

Кировчанам напоминают, что работы по вывозу снега ведутся преимущественно в ночное время - с 20 часов. Автолюбителей просят не парковать свои машины в местах проведения работ. На участках заранее выставляются знаки, запрещающие парковку. В случае, если авто будет мешать работе спецтехники, его придется переместить либо эвакуировать.