Кировские выпускники выбрали предметы по ЕГЭ

Для получения аттестата нужно сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ - русский язык. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обществознание и биология - в числе самых популярных экзаменационных предметов, выбранных выпускниками в текущем году. Сдавать ЕГЭ в 2021 году решили 5218 выпускников школ текущего года, 241 - ученик прошлых лет, 93 - обучающихся техникумов и колледжей.

Большинство ребят из Кировской области планируют дополнительно сдавать от двух до четырех предметов. Однако один из выпускников решил попробовать свои силы сразу по девяти предметам.

Министр образования Кировской области Ольга Рысева напомнила, что для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата нужно сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ - русский язык. Экзамен по математике базового уровня в текущем году не проводится. Для ребят, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, необходимо для получения аттестата сдать русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена.

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