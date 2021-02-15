Кировчанина осудят за жестокое избиение 17-летнего подростка

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд. Фото: vk.com/suskko

В Слободском районе молодой человек жестоко избил своего несовершеннолетнего знакомого. Подростка госпитализировали, а обидчика задержали, и вскоре он предстанет перед судом. Информацию сообщает областной Следком.

Инцидент произошел в один из дней июля 2020 года в деревне Столбово. 19-летний молодой человек тогда приехал с друзьями на озеро, где уже находился его 17-летний знакомый. Парню, уже будучи пьяным, не понравилось, что приятель пытается уйти домой. Между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в одностороннюю драку. Молодой человек жестоко избил подростка. Мальчик потерял сознание, а нападавший, понял, что натворил, сбежал. Присутствовавшие вызвали «скорую», которая отвезла подростка в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Нападавшего вскоре нашли и задержали. Свою вину в совершенном он признал. На кировчанина завели уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Сейчас его расследование завершено, материалы отправлены в суд. Молодому человеку грозит до восьми лет тюрьмы.