В Кирове девять магазинов незаконно продавали алкоголь по ночам

Полиция изъяла из девяти магазинов более ста литров нелегального алкоголя. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировские полицейские изъяли из торговых точек сто литров алкоголя. Магазины торговали продукцией незаконно. Подробности сообщает областное УМВД.

Правоохранители совместно с представителями народной дружины провели рейды по нескольким магазинам, на которые жаловались кировчане. По их сообщениям, точки торговали алкоголем в незаконное время - с 23 до 10 часов. В девяти магазинах этот факт подтвердился. На всех продавцов составили административные протоколы, а незаконно продаваемый алкоголь изъяли. Общий объем составил более ста литров.

Сейчас полиция решает вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности. Материалы передадут в суд, который должен назначить штрафы за нарушение и постановить конфисковать изъятый алкоголь.