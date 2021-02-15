Кировская область на 63 месте по качеству жизни

В рейтинге также учитывался показатель экологических и климатических условий. Фото: kirovreg.ru

Кировская область оказалась на 63 месте в рейтинге из 85 регионов по качеству жизни в 2020 году. Эксперты «РИА Рейтинг» приходят к выводу, что за прошедший год регион потерял три позиции и набрал лишь 39,7 баллов.

Данные рассчитываются по 70 показателям, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Среди ключевых показателей: безработица, уровень дохода населения, демографическая ситуация, а также экология.

В целом рейтинг российских регионов по качеству жизни по итогам минувшего года практически не изменился. Лидерами по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край и Республика Тыва.

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