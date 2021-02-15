В Кирово-Чепецке мужчина избил собственную мать до смерти

Мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке мужчина жестоко избил собственную мать. От полученных травм женщина скончалась. Информацию передает областной Следком.

13 февраля в одной из квартир дома по улице Победы обнаружили тело 67-летней пенсионерки. Как показала судмедэкспертиза, женщина скончалась от закрытой тупой травмы груди. Следствие предположило, что к этому может быть причастен сын погибшей, 38-летний чепчанин.

Мужчину разыскали и задержали. Он сознался, что в тот день они выпивали вместе с матерью. Попойка в какой-то момент перешла в ссору, обернувшуюся дракой. Чепчанин жестоко избил собственную мать, и от полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Все причины трагедии устанавливаются. Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. За это ему может грозить до пятнадцати лет тюрьмы.