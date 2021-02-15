В Кирове ищут пропавшую без вести 54-летнюю женщину

Жительница Кирова пропала 11 февраля 2021 года. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают женщину, пропавшую четыре дня назад. Жительницу микрорайона Радужный Светлану Ноздринскую (Башкирову) видели в последний раз 11 февраля 2021 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Светлане Егоровне 54 года, рост 165 см, худощавого телосложения, у нее черные с сединой волосы длиной до плеч и карие глаза. На момент пропажи женщина была одета в светло-коричневую куртку, черные брюки, белую шапку и синие сапоги. С собой у нее была коричневая сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Светланы, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.