18,6 тысячи жителей Кировской области оформили ипотеку в 2020 году

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Кировской области за год снизилась на 1,7 пункта и в декабре 2020 года сложилась на уровне 7,3%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2020 году жители Кировской области более активно пользовались ипотечными кредитами (ИЖК). Значительное влияние на рынок оказали рекордно низкие процентные ставки.

- Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Кировской области за год снизилась на 1,7% и в декабре 2020 года сложилась на уровне 7,3%, - сообщил управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков. - Значительное влияние на рынок ипотеки также оказала программа льготного ипотечного кредитования под 6,5%.

По данным отделения кировского Волго-Вятского ГУ Банка России, за январь-декабрь прошедшего года банки выдали заемщикам 18,6 тысячи ИЖК на 31,8 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось на 37,7%, а объем вырос в 1,5 раза.

Доля же просроченной задолженности в регионе по-прежнему остается на низком уровне - на 1 января 2021 года 0,5% от ипотечных обязательств.