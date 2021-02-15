В Кирово-Чепецком районе пенсионер погиб на пожаре в собственном доме

Пожар произошел в одном из деревенских домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области расследуют гибель пенсионера в собственном доме. Мужчина погиб в результате пожара. Информацию сообщает областной Следком.

Трагедия произошла 12 февраля в деревне Казаринцы Кирово-Чепецкого района. Около 4 утра огонь вспыхнул в одном из жилых домов. На месте происшествия спасатели обнаружили тело его хозяина, 71-летнего пенсионера. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Сейчас следствие проводит проверку и устанавливают все причины произошедшего. Кировчан вновь просят уделять больше внимания элементарным правилам пожарной безопасности. По сообщению регионального ГУ МЧС, за минувшие сутки в области произошло восемь пожаров в жилых домах и пристройках к ним.