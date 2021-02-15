Статистика по COVID-19 в Кировской области: на дому лечатся более 5500 пациентов

За сутки кировские врачи выявили 137 новых случаев заражения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 15 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 137 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 104 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 280. За минувшую неделю с 8 по 14 февраля в Кировской области от COVID-19 скончались шесть человек.

В госпиталях сейчас находятся 2680 жителей области, у 2267 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2064 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 413 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 111 заразившихся коронавирусом, 13 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5517 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1532 исследования на COVID-19. Обследование на КТ прошел 181 житель региона.