На трассе в Кировской области водитель КамАЗа задавил пешехода

Авария произошла на 858-ом км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Фото: vk.com/gibdd43

В Афанасьевском районе под колесами многотонного грузовика погиб пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу вечером, 12 февраля, на 858-ом км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, 37-летний водитель КамАЗа задавил пешехода. В результате происшествия 63-летний мужчина погиб.

С 12 по 14 февраля на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.