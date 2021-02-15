Россельхознадзор нашел в кировской молочной продукции антибиотики

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы молочной продукции с заменителем молочного жира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировского производителя привлекли к административной ответственности за использование антибиотиков в молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области.

В рамках пищевого мониторинга в сентябре 2020 года специалисты Россельхознадзора отобрали пробы молочной продукции с заменителем молочного жира.

- При лабораторных исследованиях были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, окситетрациклин и линкозамиды, а именно линкомицин, что не соответствует требованиям технических регламентов, - сообщили в Россельхознадзоре.

Стоит отметить, что антибиотики широко используется в животноводстве. Животные болеют, а чтобы вылечить их, применяются те же препараты, которые используют для людей. К примеру, антибиотиками лечат мастит у коров.

В итоге производителю было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на продукцию. Кроме того, юридическое лицо оштрафовано на 310 тысяч рублей.