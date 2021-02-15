В Кирове возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

Руководство фирмы имело возможность для выплат, но предпочитало тратить деньги на иные цели. Фото: Анастасия Осипова

В Кирове в течение трех месяцев сотрудники коммерческой фирмы не получили зарплату. Нарушения трудового законодательства удалось выявить сотрудникам прокуратуры в ходе очередной проверки.

Установлено, что с октября по декабрь 2020 года шесть работников ООО «Атлас» не получали заработную плату. При этом руководство фирмы имело возможность для выплат, но предпочитало тратить деньги на иные цели. Долги составили более 540 тысяч рублей.

Прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил в отношении юридического лица производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ - «нарушение трудового законодательства».

Кроме того, по материалам прокуратуры следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - «невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

- После вмешательства органов прокуратуры выявленная задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Атлас» погашена в размере более 440 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре.