В кировской сауне один посетитель избил бутылкой другого

Драка произошла во время попойки в сауне. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В кировской сауне подрались двое посетителей. Разнимать их пришлось сотрудникам Росгвардии. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнал «тревога» поступил из заведения на днях около трех часов ночи. На вызов прибыл наряд росгвардейцев. Встретил их пострадавший - 23-летний кировчанин. С его слов, некоторое время назад он познакомился с компанией молодых людей, которые и позвали его в сауну - продолжить общение. Разумеется, не без алкоголя. В результате в ходе попойки между новыми знакомыми вспыхнула ссора, и один из мужчин ударил молодого человека бутылкой по голове.

На место происшествия вызвали бригаду «скорой помощи», которая госпитализировала пострадавшего. Драчуна же передали сотрудникам полиции.