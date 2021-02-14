Кировчанам-дольщикам пообещали достроить три проблемных дома в 2021 году

В текущем году начнется работа по достройке трех проблемных объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанам пообещали достроить три проблемных дома, возводившихся на средства дольщиков. Сделать это планируется в нынешнем году. Информацию сообщила пресс-служба правительства региона.

Сейчас в реестре проблемных домов 32 объекта - в него дополнительно включили здания блокированной застройки в слободе Новое Сергеево. В 2021 году планируется начать работу по достройке трех из них. Это дома №3 по улице Мичуринская и 38, 40 по улице Березниковский в Кирове. Возводить объекты будут за счет федерального и регионального фондов.

Помимо того, также в 2021 году планируется завершить работы и сдать в использование еще три дома. Это дома №60 на улице Маклина, №21 на переулке Гороховском, расположенные в Кирове. В планах также дом №47а по улице Советской в Слободском.

Кировчанам-дольщикам напоминают, что в регионе создан информационный портал «Достроим вместе», где отображается текущий ход работ по каждому проблемному объекту области. Зеленым цветом выделены завершенные этапы, серым - те, которые еще необходимо пройти. Также на сайте прилагается вся документация по каждому зданию.