Сотни кировчан останутся без электричества в начале недели

Время отключения варьируется от одного до нескольких часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове десятки домов останутся без электричества в понедельник. 15 февраля по городу пройдут плановые отключения. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».

Время отключения будет варьироваться от одного до пяти часов в зависимости от района проживания. К примеру, жители домов по улицам Некрасова останутся без электричества всего на один час. Но так повезло только им. В большинстве своем кировчане останутся без ресурса на два-три часа. Меньше всех повезет проживающим в Коминтерне - у них электроэнергию отключат с самого утра и до середины дня. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Детальный график отключений на 15 февраля 2021 года можно посмотреть здесь.