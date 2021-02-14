Статистика по COVID-19 в Кировской области: врачи выявили 140 новых случаев заражения за минувшие сутки

Диагноз «коронавирус» поставлен у 2253 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 14 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 140 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 220 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 280 (+1 за минувшие сутки).

В госпиталях сейчас находится 2661 житель области, у 2253 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2042 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 408 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 104 заразившихся коронавирусом, 10 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5530 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 2956 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошел 291 житель региона.