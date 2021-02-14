Пьяный кировчанин ударил медика «скорой», приехавшей к нему на вызов

Драчуна задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове завели уголовное дело на мужчину, ударившему медика. Как выяснилось, он нанес побои врачу, который приехал к нему на вызов. Информацию сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел 11 февраля. Сообщение поступило в полицию около 20 часов. Как рассказали стражам правопорядка, на улице Народной кто-то ударил врача. На место отправился наряд патрульно-постовой службы.

Их встретила пострадавшая, 27-летняя девушка-фельдшер, и 44-летний мужчина, виновник происходящего. Как выяснилось, бригада прибыла к нему по вызову: прохожие увидели его сидящим на земле и вызвали врачей. Кировчанина, предположительно пьяного, усадили в карету «скорой помощи», и фельдшер осмотрела его. Мужчина же в ответ два раза пнул девушку.

Вместо больницы мужчину увезли в отдел полиции. Сейчас на него заведено уголовное дело по статье «Побои». Драчуну грозит от исправительных работ до вполне реального лишения свободы.