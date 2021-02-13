С 19 по 24 февраля изменится расписание пригородных поездов

Расписание изменится в связи с февральскими праздниками Фото: Алексей ФОКИН

АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» обновляет расписание электропоездов. Изменения связаны с февральскими праздничными днями.

Так, пригородное сообщение будет организовано следующим образом: 19 февраля «электрички» будут ходить по расписанию четверга, 20 февраля - по расписанию пятницы.

21 и 22 числа электропоезда будут ходить по расписанию субботы. 23 февраля, в День защитника Отечества, пригородное сообщение будет организовано по расписанию воскресенья, а 24 числа – по расписанию понедельника.

Более подробную информацию можно получить по телефонам (8332) 60-38-00, 8-912-700-4657.