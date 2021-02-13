ФССП Кировской области разыскивает злостного неплательщика алиментов

За мужчиной остался долг по алиментам в размере более 400 тысяч рублей. Фото: r43.fssp.gov.ru

Судебные приставы области разыскивают 33-летнего уроженца Пижанки Дмитрия Овчинникова. Мужчина скрывается от службы из-за неуплаченного долга по алиментам.

Сумма долга – более 400 тысяч рублей. К тому же, мужчина уклоняется от оплаты кредита.

Правоохранительные органы сообщают, что Дмитрий Овчинников, возможно, находится в Кирове. Он может работать вахтовым методом: набирать людей в Кировской области для работы в Москве.

Важно

Управление ФССП по Кировской области сообщает, если жители города видели этого человека, нужно обратиться по номеру 8-905-872-26-54 или 8(8332) 48-99-05.