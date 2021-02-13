Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшие сутки бригады скорой помощи обслужили 1 601 вызов

Из инфекционных госпиталей выписаны 639 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 13 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 144 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 639 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 279 (+1 за минувшие сутки).

В госпиталях сейчас находятся 2 625 жителей области, у 2 207 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2006 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 418 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 105 заразившихся коронавирусом, 12 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5 531 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3 318 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 294 жителей региона.