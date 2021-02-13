«Окуда такие цифры»?: энергетики ответили на волнующие кировчан вопросы по отоплению

Цены на отопление пойдут на спад с началом весеннего потепления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Традиционно, каждый январь, горожане, открывая «платежки» за отопление, удивляются не самым демократичным тарифам за ресурс. Кировские энергетики подготовили для жителей города ответы на вопросы по поводу сумм платежей в квитанциях за тепло.

Так, в теплоснабжающей компании пояснили, что размер платы за январь выше в связи с увеличившимся из-за холодов теплопотреблением дома. Ведь чем ниже температура на улице, тем сильнее «горят трубы» дома.

Сумма же, которая указана в квитанции, формируется исходя из площади квартиры. Появляется закономерный вопрос: «Почему у соседа такая же площадь квартиры, но платит он меньше?». В таком случае важную роль играют два фактора: разное теплопотребление, которое фиксирует учетный прибор, и степень подготовленности теплокоммуникаций всего дома.

Кроме того, энергетики дали рекомендацию по снижению платежей. Так, если в квартире настоящая жара, а такой способ терморегуляции, как открытые форточки и окна, не помогает, стоит обратиться в управляющую компанию. И если «управляйка» действительно добросовестная, то ее работники примут меры по регулировке расхода тепла в доме.